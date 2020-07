Francia, arrestato uno dei dieci pedofili più pericolosi al mondo (Di lunedì 13 luglio 2020) Francia, arrestato pedofilo: è uno dei dieci più pericolosi al mondo In Francia, vicino Bordeaux, è stato arrestato un pedofilo di 40 anni: l’uomo, di cittadinanza francese, è considerato “uno dei dieci obiettivi mondiali prioritari” nella lotta alla pedopornografia. L’uomo era stato fermato nella regione della Gironde lo scorso 7 luglio: interrogato, il pedofilo avrebbe confessato. Le accuse nei suoi confronti, secondo quanto riportano i giornali francesi, sono diffusione in una banda organizzata di immagini di natura pornografica con minori, detenzione e registrazione di immagini di natura pornografica di minori, stupro incestuoso commesso su un minore da un ascendente e aggressione ... Leggi su tpi

