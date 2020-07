Far Cry 6: una grande città come ambientazione (Di lunedì 13 luglio 2020) Ubisoft ha deciso, per il suo Far Cry 6, di ambientare gli eventi in una grande città, per la prima volta nella storia della saga Il narrative director di Far Cry 6, Navid Khavari, entra nei dettagli di gameplay del nuovo capitolo della saga di Ubisoft Montreal, specificando che l’ambientazione del gioco vedrà protagonista anche una città. Solitamente, i vari capitoli della IP, hanno infatti sempre avuto avuto sullo sfondo ambienti rurali o comunque piuttosto selvaggi. Far Cry 6 invece, da quanto rivelato, avrà luogo in una versione immaginaria di Cuba, una nazione insulare chiamata Yara, e questa impostazione introdurrà ambientazioni urbane a tutti gli effetti. La capitale di Yara sarà infatti completamente esplorabile dai giocatori. Far Cry 6: la città di Antòn Khavari spiega ... Leggi su tuttotek

engadget : Ubisoft posts 'Far Cry 6' teaser starring Giancarlo Esposito - ItaSmartReview : Far Cry 6: lancio ufficiale il 6 febbraio 2021 - - tuttoteKit : Far Cry 6: una grande città come ambientazione #FarCry6 #PC #PS4 #PS5 #Stadia #Ubisoft #XboxOne #XboxSeriesX… - yakuilt : RT @lisastruggletwt: far cry è un gioco di merda solo perché vi siete fissati che è così, come dark souls é un “capolavoro” solo perché vi… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Far Cry New Dawn - Limited Edition [Esclusiva Amazon] - PlayStation 4 ed… -