Emily Ratajkowski super scollata: il selfie è da brividi – Foto (Di lunedì 13 luglio 2020) Emily Ratajkowski super hot: la modella statunitense pubblica un selfie in cui appare con il ventre scoperto e senza reggiseno. La temperatura sale, fan in visibilio Emily Ratajkowski sempre più hot e provocante su Instagram. La bellissima modella statunitense aggiorna il suo profilo social con Foto in cui appare in tutto il suo splendore. Stavolta è in bagno ed il selfie è scattato con l’aiuto dello specchio. Indosso solo un jeans ed una mini magliettina che le lascia scoperto il ventre con il seno appena intravisto. Il reggiseno non c’è e la temperatura si alza. Capelli sciolti sulle spalle ed ancora biondi, il nuovo colore scelto qualche settimana fa. I fan letteralmente scatenati, con oltre 600mila ... Leggi su bloglive

Marcel_Bel89 : Minidress e sneakers bianche: ecco la divisa fashion di #EmilyRatajkowski (anche in versione blonde)… - libertfly : Minidress e sneakers bianche: ecco la divisa fashion di Emily Ratajkowski (anche in versione blonde) - barb1p : oggi sto a lutto perché non mi sono reincarnata in Emily Ratajkowski - VgnDrd : RT @risfiorire: Sto contemplando l’idea di lasciare questo social perché vedere tutti che: - passano gli esami con 30L - si fanno foto in c… - risfiorire : Sto contemplando l’idea di lasciare questo social perché vedere tutti che: - passano gli esami con 30L - si fanno f… -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski, svolta bionda: è ancora più bella DiLei Emily Ratajkowski super scollata: il selfie è da brividi – Foto

Emily Ratajkowski super hot: la modella statunitense pubblica un selfie in cui appare con il ventre scoperto e senza reggiseno. La temperatura sale, fan in visibilio Emily Ratajkowski sempre più hot e ...

Minidress e sneakers bianche: ecco la divisa fashion di Emily Ratajkowski (anche in versione blonde)

Nei giorni scorsi ha lasciato tutti di stucco sui social con un cambio repentino di look. Parliamo di Emily Ratajkowski che ha abbandonato la schiera delle more per farsi bionda. Ma su una cosa la ...

Emily Ratajkowski super hot: la modella statunitense pubblica un selfie in cui appare con il ventre scoperto e senza reggiseno. La temperatura sale, fan in visibilio Emily Ratajkowski sempre più hot e ...Nei giorni scorsi ha lasciato tutti di stucco sui social con un cambio repentino di look. Parliamo di Emily Ratajkowski che ha abbandonato la schiera delle more per farsi bionda. Ma su una cosa la ...