Diritti tv | la Serie A ha deciso | non staccherà il segnale a Sky

L'Assemblea della Lega Serie A non staccherà il segnale tv a Sky. Arriva il comunicato ufficiale di via Rosellini. Nella nota anche la notizia del mandato conferito al Professor Vaccarella di reiterare all'emittente l'intimazione del pagamento della rata scaduta a maggio. "Si è svolta oggi, alla presenza di tutti i venti Club collegati in video conferenza, l'Assemblea della Lega Serie A. Le Società, all'unanimità, hanno dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l'intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano. I Club comunque, a tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders, hanno deciso di non sospendere ...

