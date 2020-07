Coronavirus, non solo assembramenti di piazza: a Roma e dintorni esplode la voglia di feste "selvagge" (Di lunedì 13 luglio 2020) Serate affollate a Villa Borghese, party con 350 invitati all'Argentario e raduni disco a Fiumicino (dove il sindaco oggi ha firmato un'ordinanza anti movida): multe e denunce fra Lazio e Toscana Leggi su lastampa

matteosalvinimi : Applausi. Dire che l’Italia è egoista significa non conoscere il nostro Paese. Onore alla solidarietà e alla gene… - Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - matteosalvinimi : Solo tra sabato e domenica ne sono sbarcati più di 900. L’anno scorso dal primo gennaio ad oggi ne sono arrivati 3.… - italianafiera87 : RT @FabianaFacchi: @Ateodemocratico @Chico91054645 @Alessandra__bb @EffeDi8 @nzingaretti Ah beh, che sia incapace non lo diciamo noi, non e… - Simo_Fiore : In #Spagna si moltiplicano i focolai e non vengono prese misure adeguate. Ma continuiamo a tenere aperte le fronti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, «non metto la mascherina, la pandemia è una montatura». Muore a 37 anni Il Messaggero Appello alla prudenza del presidente Cri di Peveragno Tomatis: "Non abbassiamo la guardia!"

ADRIANO TOSELLI - Nel fine settimana on line si è letta «esternazione» di Claudio Tomatis, presidente della Croce Rossa peveragnese (attiva anche a Boves, Beinette e Chiusa Pesio), protagonista durant ...

Cuneo, nuovo ospedale: i consiglieri Enrici e Risso consegnano lo studio di fattibilità sulla "opzione Carle"

non viene interessato dai lavori, di conseguenza i cantieri possono essere avviati in tempi brevissimi. Oltre a questo si evidenzia la possibilità di un pronto soccorso ampio e attiguo all’eliporto ...

