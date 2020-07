Coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati registrati meno contagi. Rispetto a ieri più vittime (13) (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel report quotidiano che la Protezione civile pubblica circa la situazione Coronavirus nel Paese, oggi spicca l’aumento delle vittime (da 9 a 13), nelle ultime 24 ore, portando così i numero delle vittime a 34.967. Positivo invece il riscontro relativo ai nuovi contagi che, da ieri, sono in calo: 169, per un totale di 243.230 casi registrati dall’inizio dell’emergenza. Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane Max L'articolo Coronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati registrati meno contagi. Rispetto a ieri ... Leggi su italiasera

