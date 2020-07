Coronavirus, “forma più grave per chi si re-infetta”: l’ipotesi che spiegherebbe il caso Nord Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) Aver avuto una precedente infezione virale da Sars-Cov-2, o da ceppi diversi di Coronavirus (o potenzialmente anche altri virus respiratori), potrebbe predisporre a forme più gravi di Covid-19, in caso di un successivo contagio con Sars-Cov-2. E questo potrebbe spiegare il caso Nord Italia, e lo ‘tsunami’ di pazienti bisognosi di terapia intensiva, e in generale le differenze tra i vari Paesi del mondo nei tassi di casi gravi e mortalità attribuibili alla pandemia di Covid-19. E’ l’ipotesi avanzata da un gruppo di ricercatori Italiani di varie istituzioni – dall’università di Padova all’Irccs Burlo Garofolo di Trieste – e realtà non solo ... Leggi su meteoweb.eu

