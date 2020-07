Belen Rodriguez ironizza su Stefano e la Marcuzzi: lei rompe il silenzio (Di lunedì 13 luglio 2020) Belen Rodriguez ha ironizzato sul presunto flirt avuto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, mentre quest’ultima ha rotto il silenzio smentendo ogni possibile gossip. Belen Rodriguez è sicuramente la protagonista indiscussa di quest’estate nel mondo del gossip a causa della sua, seconda, rottura con Stefano De Martino ma anche perché, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe … L'articolo Belen Rodriguez ironizza su Stefano e la Marcuzzi: lei rompe il silenzio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

