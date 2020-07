Autostrade, Conte: “I Benetton ci prendono in giro. Così c’è solo la revoca” (Di lunedì 13 luglio 2020) “I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati. Hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così”. Così il premier Giuseppe Conte, in una intervista alla Stampa. E sul Fatto Quotidiano ribadisce: “È altrettanto inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione”, “i Benetton non prendono in giro il presidente del Consiglio, ma i famigliari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli italiani”. Lo scontro tra Conte e i Benetton è alle battute finali. Ancora 24 ore prima della ... Leggi su tpi

bendellavedova : Conte orientato alla nazionalizzazione di Autostrade. Avrà un progetto industriale: più efficienza nella gestione e… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Interviste a Salvini, Conte, Di Maio… - fanpage : #Autostrade, Il premier #Conte durissimo: 'Risposta quasi imbarazzante' - Dario_VdA : RT @LaNotiziaTweet: I #Benetton ci credono tutti fessi. #Conte: 'Non hanno ancora capito che il Governo non accetterà di sacrificare il ben… - lapennanicola65 : RT @LaNotiziaTweet: I #Benetton ci credono tutti fessi. #Conte: 'Non hanno ancora capito che il Governo non accetterà di sacrificare il ben… -