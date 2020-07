Zero contagi, zero decessi. Puglia: 4541 positivi a test corona virus, nessun incremento rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di domenica 12 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 12 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.614 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati nuovi casi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 201.419 test. Sono 3.924 i pazienti guariti. 71 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi: 1.494 nella ... Leggi su noinotizie

