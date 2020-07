Virginia Raggi: “Sono sindaco di tutti i romani, soprattutto di chi mi critica”. E si dissocia dal “gente de fogna” del testo rilanciato da Grillo (Di domenica 12 luglio 2020) “Quel “gente de fogna” non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo. Di una cosa sono fiera, nel mio ruolo sono il sindaco di tutti i romani, soprattutto di chi mi critica”. Così Virginia Raggi, in un post su facebook, risponde a Franco Ferrari, autore del testo postato da Beppe Grillo sul suo blog. Un testo in romanesco sintetizzabile nel concetto “Roma non ti merita”. La sindaca, nel rispondere a lui – e quindi, indirettamente, anche al fondatore del Movimento che ha rilanciato quel testo – si smarca dalle espressioni dure verso i romani, mentre ringrazia per ... Leggi su ilfattoquotidiano

