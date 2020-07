Ubisoft Forward: aperta l’open beta e tutte le novità nel trailer di Hyper Scape (Di domenica 12 luglio 2020) Oggi durante l’evento di Ubisoft Forward è stato mostrato il nuovo trailer per Hyper Scape, scopriamolo insieme Con la cancellazione dell’E3 2020 molte delle case di sviluppo e distribuzione si sono dovute adattare ad nuovi metodi di presentazione. Molte di queste hanno optato per eventi in streaming che abbiamo inoltre seguito e documentato in diretta. L’Inside Xbox ci ha mostrato i titoli di terze parti next gen che sbarcheranno in futuro su Xbox Series X. Sony invece ha finalmente mostrato il design dei PlayStation 5 e alcune interessanti esclusive. Oggi, proprio come ha già fatto Electronic Arts, anche Ubisoft ha allestito un evento in streaming per presentare la sua lineup futura. Durante l’Ubisoft Forward ... Leggi su tuttotek

Ubisoft Forward: ecco il gameplay di Assassin's Creed Valhalla

I vichinghi in azione in diretta durante l'Ubisoft Forward, Assassin's Creed Valhalla si mostra con un trailer di gameplay esteso. L'ultimo capitolo della saga degli assassini non può che essere come al solito

Ubisoft Forward: Brawlhalla arriva su dispositivi mobile

Questa sera si è tenuto l'Ubisoft Forward, il primo evento digitale di Ubisoft, e durante la diretta è stato annunciato l'arrivo di Brawlhalla su dispositivi mobile. Da pochissimo si è tenuto il tanto atteso Ubisoft

Ubisoft Forward: trailer con data di uscita di Watch Dogs Legion

All'Ubisoft Forward ritornano alla carica tutti i titoli di punta del publisher transalpino, è il turno di Watch Dogs Legion. È arrivato finalmente il momento di rivedere Watch Dogs Legion. Il terzo capitolo della saga era

Ubisoft Forward prosegue la presentazione con un nuovo trailer per Tom Clancy’s Elite Squad, lo sparatutto per Android e iOS. In questo gioco gli eroi Ubisoft e in particolare dei franchise di Tom ...

Ubisoft Forward: tutte le novità nel trailer di Hyper Scape

