Terremoto a Ubisoft, vertici silurati per abusi e molestie (Di domenica 12 luglio 2020) Allontanati i vertici di Ubisoft per abusi e molestie. Il Ceo: “Non siamo riusciti a garantire un ambiente di lavoro sicuro”. PARIGI (FRANCIA) – Allontanati i vertici di Ubisoft per abusi e molestie. Lo scandalo è stato denunciato dal quotidiano Liberation dopo i primi post su Twitter che hanno portato alla luce queste vicende. Scandalo che ha costretto alle dimissioni il numero due del gruppo Serge Hascoet, della responsabile delle risorse umane Cécile Cornet e il capo della divisione canadese Yannis Mallat. Prima di loro ad essere allontanato era stato il vicepresidente della squadra editoriale Tommy Francois. Lo scandalo Lo scandalo è venuto alla luce nei primi giorni di luglio quando Liberation ha ... Leggi su newsmondo

Allontanati i vertici di Ubisoft per abusi e molestie. Il Ceo: “Non siamo riusciti a garantire un ambiente di lavoro sicuro”. PARIGI (FRANCIA) – Allontanati i vertici di Ubisoft per abusi e molestie.

