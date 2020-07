NBA, Doncic è un fenomeno anche… con i piedi: il canestro di interno destro è una goduria [VIDEO] (Di domenica 12 luglio 2020) Luka Doncic dimostra di saperci fare anche con i piedi, dando sfoggio delle proprie abilità durante gli allenamenti dei Dallas Mavericks nella bolla di Orlando, dove si concluderà la stagione di NBA. La stella slovena lascia tutti a bocca aperta con un colpo davvero da campione, facendo canestro con l’interno del piede destro da distanza siderale. Ecco il VIDEO: – “Ciao Luka, come stanno andando gli allenamenti a Orlando?” – “Così” pic.twitter.com/YlXOGtr69P — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 12, 2020 L'articolo NBA, Doncic è un fenomeno anche… con i piedi: il canestro di interno destro ... Leggi su sportfair

Il n°77 dei Mavericks è tornato ad allenarsi con i compagni all'interno della bolla di Orlando dopo mesi di lockdown e di sessioni individuali: il fiuto nel trovare il canestro e il fondo della retina ...