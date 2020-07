Napoli Femminile scatenato: ufficializzata anche l’inglese Isobel Dalton (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È senza dubbio la giornata degli annunci in casa Napoli Femminile. Dopo le ufficialità per Emmeline Mainguy e Sofieke Jansen, arriva quella di Isobel Dalton, terzino inglese con un passato importante in Australia. La Dalton si era trasferita in Scozia nella seconda parte della scorsa stagione, salvo non scendere mai in campo a causa dell’emergenza coronavirus. Quella in azzurro sarà la sua prima esperienza nel calcio italiano. “Arriva dall’Inghilterra al Napoli Femminile il difensore laterale Isobel Dalton, nata a Sheffield ma cresciuta in Australia (ha scelto di giocare con questa nazionale). Ventidue anni, la Dalton ... Leggi su anteprima24

