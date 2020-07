Lo scontro tra le Ferrari durante il Gp d'Austria. Leclerc: "Colpa mia" (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Un contatto tra le Ferrari, poco dopo la partenza del Gp d'Austria Stiria 2020, ha costretto al ritiro Charles Leclerc e Sebastien Vettel. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all'interno di una curva, il rivale senza riuscire a sorpassarlo e provocando il contatto che ha danneggiato entrambe le monoposto. Leclerc si è assunto la Colpa dell'incidente: "Mi sono scusato con Seb, non sono stato bravo, sono deluso. È tutta Colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace per il team che aveva lavorato tanto. Ho visto un buco e mi sono detto di provarci, dovevo pensarci di più perché era pure il mio compagno di squadra”. Il Gran Premio è attualmente in corso. Kimi's start Kimi had best view for ... Leggi su agi

rtl1025 : ?? Scontro tra le due #Ferrari di Sebastian #Vettel e Charles #Leclerc nel primo giro del Gp di #Stiria. Il tedesco… - MediasetTgcom24 : Polmonite sconosciuta più letale del coronavirus, è 'scontro' tra Cina e Kazakistan #Kazakistan… - Marcozanni86 : L'Europa non esiste: decenni di integrazione e centralizzazione forzata hanno portato a fratture insanabili tra gli… - Ant_Marca94 : RT @toMMilanello: Cosa mancava in questo 2020? Lo scontro tra le due #Ferrari al primo giro e la coda ai box, che nemmeno sull’autostrada d… - Agenzia_Italia : Lo scontro tra le #Ferrari durante il Gp d'Austria. Leclerc: 'Colpa mia' -

