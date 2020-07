Lea Michele insultata e in fuga dai social, i fan di Naya Rivera sul piede di guerra (Di domenica 12 luglio 2020) Lea Michele nella bufera. La star di Glee, volto di Rachel Berry per sei stagioni della fortuna serie tv, è stata costretta a fuggire dai social dopo essere stata travolta da una valanga di insulti. Ma cos'è successo esattamente? Facciamo un passo indietro.Qualche giorno fa, i media di tutto il mondo hanno riportato la notizia della scomparsa di Naya Rivera, l'energica Santana Lopez di Glee. L'attrice e cantante, 33 anni, è sparita nel nulla durante una gita al lago in California in compagnia del figlio di 4 anni, Josey. Il piccolo è stato trovato sano e salvo, ma da solo. Gli investigatori hanno iniziato le ricerche fin da subito, ma più passa il tempo e più le speranze di trovare Naya viva si affievoliscono. Si presume che possa essere deceduta per annegamento ... Leggi su optimagazine

saradcroberts : RT @Sekhmet_: Lea Michele, incinta di 9 mesi N O V E, il giorno dopo ha l’anniversario di M O R T E dell’amore della sua vita che ha perso… - Ieamariejohnson : RT @vicolociecoo__: Lea Michele,incinta di nove mesi,domani è l’anniversario della morte di Cory(il suo amore più grande)si è dovuta disatt… - saradcroberts : RT @househarington: Ma ci rendiamo conto che Lea Michele ha dovuto disattivare il suo profilo perché certi stronzi nati la accusavano della… - angelscometrue : RT @believeinmusic_: Se leggo un’altra volta qualche americana complottista che dice che Lea Michele ha architettato la morte di Naya River… - ryancoop97 : RT @saradcroberts: per favore lasciate in pace Lea Michele, molte persone la stanno offendendo (perfino con minacce di morte) e vi ricordo… -