Gol Faraoni, una perla per il vantaggio del Verona a Firenze: il VIDEO della mezza rovesciata (Di domenica 12 luglio 2020) Gol Faraoni – Passato il quarto d’ora, il Verona ha segnato il gol del vantaggio a Firenze, in casa della viola, in una delle quattro sfide delle 19.30 di questa domenica della 32ª giornata. vantaggio, bisogna dirlo, meritato, con gli uomini di Juric che stanno facendo la partita, correndo, pressando e lasciando pochi spazi agli avversari. La rete di Faraoni, però, è una perla. Amrabat lo serve dalla trequarti, la difesa dei toscani si ferma pensando di mettere in offiside l’autore del gol, che invece, sul filo del fuorigioco, si inventa una mezza rovesciata e batte Dragowski. In basso il VIDEO della prodezza. L'articolo Gol ... Leggi su calcioweb.eu

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Fiorentina - Verona 0-1, rete di Faraoni M. (VER) - UgoBaroni : RT @SerieA: Gol pazzesco di Faraoni. Rovesciata vincente! ???? #FiorentinaVerona #SerieATIM #WeAreCalcio - CalcioWeb : Gol #Faraoni, una perla per il vantaggio del Verona a Firenze: il VIDEO della mezza rovesciata - #fiorentinaverona - sportface2016 : #FiorentinaVerona - Il gol di #Faraoni per lo 0-1 - SerieA : Gol pazzesco di Faraoni. Rovesciata vincente! ???? #FiorentinaVerona #SerieATIM #WeAreCalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Faraoni Gol Faraoni, una perla per il vantaggio del Verona a Firenze: il VIDEO della mezza rovesciata CalcioWeb Fiorentina-Verona: Faraoni segna il gol dello 0-1 in acrobazia, ospiti in vantaggio (VIDEO)

Marco Faraoni segna il gol dello 0-1 in Fiorentina-Hellas Verona, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’esterno ex Inter, lanciato verticalmente da Amrabat ...

DIRETTA/ Fiorentina Verona (risultato 0-1) streaming DAZN: Faraoni la piazza!

Diretta Fiorentina Verona streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 32^ giornata di Serie A, si gioca all’Artemio Franchi. Diretta Fiorenti ...

Marco Faraoni segna il gol dello 0-1 in Fiorentina-Hellas Verona, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’esterno ex Inter, lanciato verticalmente da Amrabat ...Diretta Fiorentina Verona streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 32^ giornata di Serie A, si gioca all’Artemio Franchi. Diretta Fiorenti ...