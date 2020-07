Genoa-Spal, le probabili formazioni del match (Di domenica 12 luglio 2020) Al “Luigi Ferraris”, Genoa- Spal si sfidano nel match salvezza valido per la 32^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita Il “Luigi Ferraris” è pronto ad aprire la scena a Genoa-Spal, partita valida per il 32° turno in Serie A. Un match decisivo per entrambe le compagini, che sono chiamate ad una reazione di orgoglio dopo le prestazioni delle ultime settimane. Per i ferraresi riaprire la lotta salvezza è quasi impossibile visti in nove punti di distanza sul Lecce a sole otto giornate dal termine. Il Grifone invece ha un assoluto bisogno di non perdere punti per strada per non complicare la situazione in classifica. Il fischio d’inizio del match è previsto ... Leggi su zon

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Spal Il match tra Genoa e Spal avrà inizio alle 17.15, e sarà valido per la 32ma giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa schiereranno un 3-5-2 con Pandev e Pinamonti in attacco. In mezzo al campo confermato Schöne. Ok ...

in e tv, 32a di A e... L'articolo , e tv: la 32a di A proviene da ForzAzzurri.net. Diretta Genoa-Spal ore 17.15 : come vederla in tv - in streaming e probabili formazioni GENOVA - Sfida da dentro o fuori quella in programma oggi alle ore 17.15 allo stadio Luigi Ferraris tra Genoa e Spal . Il grifone, che non vince dal match del Meazza contro il Milan prima dello stop ...

