Formula 1, Ralf Schumacher mette in guardia Binotto: “fossi in lui mi spaventerei di una chiamata di Elkann” (Di domenica 12 luglio 2020) La Ferrari arranca e lo ha dimostrato anche ieri nelle Qualifiche del GP di Stiria, concluse a distanza siderale da Lewis Hamilton e alle spalle di avversarie di seconda fascia. Foto Getty / Mark ThompsonUna situazione che non può lasciare tranquillo Mattia Binotto, principale responsabile di una macchina che non riesce a competere nemmeno per le prime tre posizioni. Una posizione difficile quella del team principal della Rossa che, secondo Ralf Schumacher, dovrebbe temere una chiamata di Elkann: “per Vettel è stato importante qualificarsi davanti a Leclerc in queste condizioni. Ma il fatto che entrambe le Ferrari fossero difficili da guidare anche sul bagnato mostra che c’è qualcosa che non va anche dal lato meccanico. Se fossi in Binotto, avrei paura di una ... Leggi su sportfair

Formula 1 - Nico Rosberg e Ralf Schumacher durissimi nei confronti di Vettel : "errori da principiante" Due facce della stessa medaglia: da un lato la felicità di Leclerc per il secondo posto ottenuto nel GP d'Austria, dall'altra la delusione di Vettel per l'ennesima deludente prestazione della sua avventura in ...

Due facce della stessa medaglia: da un lato la felicità di Leclerc per il secondo posto ottenuto nel GP d'Austria, dall'altra la delusione di per l'ennesima deludente prestazione della sua avventura in ... Formula 1 - Ralf Schumacher sicuro : "la Ferrari non lotterà per il titolo per quanto accaduto con Vettel" Difficile fare previsioni in relazione al nuovo Mondiale di Formula 1 che sta per cominciare, il periodo di inattività e le poche gare al momento in calendario avvolgono tutto in un alone di incertezza, difficile da diradare.

Nonostante il secondo posto ottenuto nella prima gara austriaca da Charles Leclerc, per la Ferrari l’inizio di stagione 2020 è stato indubbiamente inferiore alle aspettative – già tenute basse nelle d ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Nonostante il secondo posto ottenuto nella prima gara austriaca da Charles Leclerc, per la Ferrari l'inizio di stagione 2020 è stato indubbiamente inferiore alle aspettative – già tenute basse nelle d ...