Cosmetici vecchi e scaduti? Non gettateli! Tanti consigli e un riciclo top! (Di domenica 12 luglio 2020) Avete nel vostro beauty case Cosmetici scaduti, vecchi e non sapete se è arrivata l’ora di gettarli via? Fermatevi un secondo e leggete bene. Tutti i trucchi hanno una data di scadenza precisa, ma non è detto che se usate un determinato prodotto anche oltre faccia male alla vostra pelle. Il termine, per Legge, deve essere affisso su ogni prodotto dalle case produttrici stesse. Spesso le aziende cosmetiche per non rischiare problemi scelgono di indicare un tempo assai ravvicinato; magari indicano 6 mesi per precauzione, ma il prodotto ne potrebbe durare anche 12. Non possiamo sapere quali siano le marche che preferiscono prudenzialmente restringere la durata dei loro prodotti, quindi dobbiamo verificare, di volta in volta, se sono ancora utilizzabili attraverso una valutazione della loro tenuta, stesura ed ... Leggi su pianetadonne.blog

