Coronavirus, dalle discoteche ai voli si va verso la proroga al 31 luglio delle restrizioni (Di domenica 12 luglio 2020) prorogare al 31 luglio tutte le misure restrittive contenute nel Dpcm dell’11 giugno scorso. E’ questa, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, la proposta contenuta nel nuovo Dpcm atteso il 14 luglio. Con lo stesso provvedimento è necessario confermare le ordinanze adottate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei 13 Paesi che sono al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza. Si va insomma verso uno slittamento delle aperture di discoteche, fiere e congressi. Dovranno inoltre essere conservati i protocolli di sicurezza come condizione di apertura delle attività produttive e commerciali e si prevede l’obbligo di indossare la mascherina in ... Leggi su ildenaro

RegLombardia : #LNews oggi segnaliamo un ulteriore importante aumento dei guariti e nessun contagio a Lodi, Pavia e Sondrio. Il re… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle o… - sole24ore : Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga… - giogiac65 : RT @CinesinBambu: 'Dai, l'ultimo slancio e ci toglieremo dalle palle quest'anno di mer...' #COVID19 #andratuttobene #fail #coronavirus #202… - Eliaolia : RT @sole24ore: Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalle Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga Il Sole 24 ORE Il Coronavirus allenta la presa: in Sicilia zero contagi e nessun morto

Nelle ultime 24 ore in Sicilia non è stato registrato nessun nuovo contagio da Covid. E' quello che emerge dando un'occhiata ai dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute. Zero contagi e zero d ...

Stato d'emergenza coronavirus, verso proroga a ottobre: e intanto arriva un nuovo Dpcm

ROMA - Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino alla stessa data sa ...

Nelle ultime 24 ore in Sicilia non è stato registrato nessun nuovo contagio da Covid. E' quello che emerge dando un'occhiata ai dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute. Zero contagi e zero d ...ROMA - Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora serrate a causa della pandemia di Covid-19: per l’apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino alla stessa data sa ...