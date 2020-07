Clima, cambiare stile di vita e archiviare quest’economia obesa? Manco p’a capa (Di domenica 12 luglio 2020) Con la pandemia collassano l’economia e i sistemi sociali, gli umani muoiono come le mosche. Quelli che se la cavano devono ricominciare. Dopo uno stress, la prima cosa da fare è la diagnosi: cosa lo ha causato? Poi si programma una terapia (un piano) e si emette una prognosi: applicata la terapia ritorneremo alla normalità in un dato lasso di tempo. Ma che significa normalità? Se il paziente fumava, era obeso, alcolizzato e magari si drogava pure, la normalità non è ricominciare come prima. Deve cambiare radicalmente lo stile di vita. In questo caso il paziente mangiava pangolini e pipistrelli, sguazzando nel loro sangue, infettandosi con virus letali. Poi magari saliva su un aereo e andava a mangiarsi una pizza in Italia, o una salsiccia in Germania, spargendo il virus. In poche ore, oramai, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'ex Inter adesso avverte Conte: "Antonio, attento alle parole..."

Alessandro Altobelli, detto Spillo per il suo fisico longilineo, è stato uno degli attaccanti più forti del calcio italiano tra gli anni 70-80. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Latina e dopo ...

Meteo: PROSSIME ORE, Qualcosa è CAMBIATO, Venti freschi Soffiano sull'Italia, ancora RISCHIO TEMPORALI. Ecco DOVE

Insomma qualcosa è cambiato e l'aria più fresca sopraggiunta sul nostro ... Tempo tranquillo altrove specie al Sud dove il clima rimane ancora piuttosto caldo ed afoso. Nel corso della giornata ci ...

