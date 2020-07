Ancora test per la Crew Dragon a un mese dal rientro (Di domenica 12 luglio 2020) When will @AstroBehnken and @Astro Doug return to Earth? "It looks like the first opportunity to ...the International Space Station tested the 'comfort factors' of SpaceX's Crew Dragon Endeavour today, ... Leggi su astronautinews

Formula 1 – Terminate le FP1 in Stiria : sorpresa in testa alla classifica - le Ferrari ancora in netto ritardo [TEMPI] Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria , secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 che si tiene sempre sul circuito del Red Bull Ring. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesAl termine delle FP1 ecco la ...

Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del Gran Premio di , secondo appuntamento del Mondiale 2020 di 1 che si tiene sempre sul circuito del Red Bull Ring. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesAl termine delle FP1 ecco la ... Belgrado - ancora proteste contro il presidente Aleksandar Vucic Non si placano le proteste a Belgrado , capitale della Serbia. Dopo la guerriglia urbana di ieri sera, provocata dalla decisione del presidente Aleksandar Vučić di adottare un nuovo coprifuoco per l’intero fine settimana nella ...

Non si placano le a , capitale della Serbia. Dopo la guerriglia urbana di ieri sera, provocata dalla decisione del Vučić di adottare un nuovo coprifuoco per l’intero fine settimana nella ... Instagram testa lo Shop su scala globale e Google Duo su Android migliora ancora Il team di Instagram in queste ore ha dato il via ad un piccolo test della scheda dedicata allo Shop. Ecco tutto i dettagli L'articolo Instagram testa lo Shop su scala globale e Google Duo su Android migliora ancora proviene da TuttoAndroid.

Si giocherà questa sera il match tra Napoli e Milan, posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma su Lorenzo Insigne, evidenziando ...

Mantova, in pista con la mascherina, primo test superato. I titolari: «Ripresa incoraggiante»

Aprono le discoteche dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Il popolo della notte ha risposto al richiamo della musica MANTOVA. Spensierati ma rispettosi delle regole. I clienti delle discoteche ma ...

