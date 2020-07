A Cremona riapre la terapia intensiva dopo 3 settimane Attacchi all’infermiere dopo lo sfogo sui social (Di domenica 12 luglio 2020) Luca Alini ha nascosto il selfie postato su Facebook dopo gli insulti in Rete. Un nuovo paziente grave, il direttore sanitario: «No allarmismi» Leggi su corriere

«È stato uno sfogo. Solo uno sfogo. Una settimana prima avevamo liberato Pneumologia dall’ultimo paziente. Sette giorni dopo ne abbiamo ricoverati due, di lì a poco i degenti sono diventati dieci in t ...“Da quattro giorni non si segnalano più ricoveri né persone in terapia intensiva”: a parlare è l’ufficio stampa dell’ospedale di Cremona, che di fatto smentisce le dichiarazioni dell’infermiere Luca A ...