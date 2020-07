Unione Europea, Conte a cena con il primo ministro olandese Rutte (Di sabato 11 luglio 2020) Nel corso della cena con il primo ministro Rutte, Conte ha ribadito il suo concetto di Europa. E chiede che si vada tutti “alla stessa velocità” Una comUnione d’intenti. Il benvenuto, però, non fa ben sperare Giuseppe Conte. Infatti, il premier è stato accolto in Olanda con un cartello con su scritto “Non un centesimo all’Italia“. A tenerlo alto davanti a palazzo Binnenhof è il parlamentare d’opposizione Geert Wilders, alleato della Lega a Bruxelles. E in quella sintesi brutale c’è lo stato d’animo con cui tanti cittadini dei Paesi Bassi seguono le trattative per gli aiuti. Successivamente, il premier si è recato in un ristorante italiano dell’Aia, dove ha svolto il suo ... Leggi su zon

L’Unione europea prova a non tagliare i ponti con Pechino La questione di Hong Kong ha inasprito i rapporti tra la Cina e gran parte del mondo anglosassone. L’Europa cerca una sua via di dialogo prova ndo a mantenere dei punti fermi. Ma ottenere dei risultati non sarà semplice. Leggi

La questione di Hong Kong ha inasprito i rapporti tra la Cina e gran parte del mondo anglosassone. L'Europa cerca una sua via di dialogo prova ndo a mantenere dei punti fermi. Ma ottenere dei risultati non sarà semplice. Dieselgate Volkswagen - La Corte di giustizia europea : "Possibili cause legali in ogni Stato dell'Unione" I consumatori dell'Unione europea possono citare in giudizio i produttori di automobili nei loro tribunali nazionali in caso di acquisto di un veicolo dotato di dispositivi il legali di manipolazione delle emissioni inquinanti: lo ha stabilito la ...

I consumatori dell'Unione possono citare in giudizio i produttori di automobili nei loro tribunali nazionali in caso di acquisto di un veicolo dotato di dispositivi il di manipolazione delle emissioni inquinanti: lo ha stabilito la ... Cosa ha in mente Angela Merkel per salvare l’Unione europea (foto: Christian Marquardt/Getty Images)Dal 1 luglio la presidenza del consiglio dell’Unione europea è passata alla Germania. Lo stato membro che a turno ricopre l’incarico ha il potere di influenzare il dibattito europeo, ...

