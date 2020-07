Terry Willis e le mille miglia a piedi per ricordare George Floyd (Di sabato 11 luglio 2020) «Quando ho visto il video della morte di George Floyd, ho pensato che avrei dovuto fare qualcosa di eccezionale, un’impresa che restasse, a testimoniare che la strada per l’uguaglianza è ancora lontana». Terry Willis è partito dall’Alabama, a piedi, ha percorso oltre mille miglia per raggiungere il Minnesota, il paese in cui Floyd è diventato, malgré soi, un altro simbolo di quell’America irrisolta (quanti ancora? Di quanti altri simboli abbiamo ancora bisogno?). Terry si è caricato addosso la colpa del suo Paese, si è vestito di bianco, un bastone da cammino e l’ha portata per le strade, in un percorso di espiazione, in un viaggio ... Leggi su open.online

