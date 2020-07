Srebrenica, 25 anni dopo – Continuo a vergognarmi (e ad avere incubi) per quel massacro a due passi da casa nostra (Di sabato 11 luglio 2020) Credo sia infinitamente immorale scordarsi di Srebrenica, del genocidio, delle 8.372 vittime musulmane trucidate dai serbi, quindi della “pulizia etnica” nel cuore di un’Europa distratta e poi incredula. Credo sia ancor peggio dimenticare il ballo degli ipocriti che per anni accompagnò e continua ad accompagnare la memoria degli immondi massacri, le manovre e le oscene dichiarazioni dei negazionisti, l’imbelle caccia ai boia che li perpetrarono. Non parliamo poi degli ostacoli delle omissioni e delle reticenze – a livello diplomatico, militare e politico – che per anni complicarono il lavoro del Tribunale internazionale dell’Aja per i crimini nella ex-Jugoslavia. L’ex procuratrice Carla Del Ponte ci ha scritto un libro, dopo aver lasciato l’incarico nel 2008, ... Leggi su ilfattoquotidiano

EnricoLetta : 25 anni fa #Srebrenica. Nel cuore dell’Europa di fronte a soldati di nazioni europee conniventi il massacro di civi… - amnestyitalia : #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo… - graziano_delrio : 25 anni fa il genocidio di #Srebrenica, 8000 vittime della cieca violenza nazionalista. Una pagina nera per l’Europ… - gentipac : RT @HuffPostItalia: Srebrenica, 25 anni dopo. Il genocidio rimosso dall'Europa - sofia_tweet_di : RT @immaginaweb: 25 anni fa il genocidio di #Srebrenica. Oltre 8000 uomini e ragazzi musulmani massacrati dalle milizie di Mladic. L’orror… -