Brianzacque, società pubblica che gestisce la distribuzione dell'acqua nei 55 comuni della Provincia di Monza e Brianza, mette a disposizione dei comuni che ne faranno richiesta un contributo economico per sanificare e rendere fruibili i giochi nei giardini pubblici e consentire loro svago e divertimento. Dopo il sussidio didattico con la messa on line del … L'articolo Sanificazione giochi nei parchi pubblici, Brianzacque aiuta i comuni proviene ... Leggi su ilnotiziario

Parchi - sanificazione dei giochi «contesi» Bergamo - dal 29 torneranno liberi Agibili gradualmente dopo la pulizia di Aprica-A2a. Palafrizzoni spenderà 20 mila euro al mese per la sanificazione .

Agibili gradualmente dopo la pulizia di Aprica-A2a. Palafrizzoni spenderà 20 mila euro al mese per la . Pomezia - aggiornamento Covid-19 : in corso sanificazione dei giochi per bambini nei parchi pubblici (FOTO) E’ in corso in queste ore la sanificazione della aree gioco nei parchi pubblici di Pomezia, per consentire ai bambini di tornare a giocare in piena sicurezza in Città. “Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ...

Chi si concederà un viaggio o anche solo una breve gita fuori città potrà ritrovare in albergo le piccole abitudini che si ritrovano ad ogni occasione, anche in un’estate così particolare: il check-in ...

Brianzacque stanzia 438 mila euro per sanificare giochi in parchi e giardini pubblici

Più in dettaglio, BrianzAcque provvederà a destinare ai Comuni che ne faranno richiesta importi economici per facilitare le operazioni di sanificazione/disinfezione ... giostrine e giochi di varia ...

