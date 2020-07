Regionali, Petitto scioglie le riserve: “Sarò in campo per il PD” (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Livio Petitto scioglie le riserve in vista delle prossime Elezioni Regionali. Attraverso un post su Facebook, l’ex presidente del Consiglio Comunale, getta benzina sul Partito Democratico. La corsa continua tra consigliere uscente Maurizio Petracca e Michelangelo Ciarcia che, nei giorni scorsi, ha annunciato la candidatura con AreaDem. “Devo chiedere scusa alla mia famiglia. Sono giornate intense. Le settimane scorrono via velocemente. La politica richiede impegno sempre e, per questo, spesso mi privo degli affetti a me più cari. In questi giorni gli incontri sono stati tanti ma ogni sacrificio è ripagato dai sorrisi della gente che incrocio e da chi, come me, da sempre si è impegnato nella costruzione di un progetto politico: il PD. E ... Leggi su anteprima24

