Parma, un caso nel gruppo: squadra in isolamento, chi è negativo gioca Spallanzani: 'Rischio spirale' (Di sabato 11 luglio 2020) La serie A torna a fare i conti con il Covid-19. Positivo un membro del gruppo squadra del Parma. Non si tratta di un giocatore ma di un componente dello staff tecnico, medico o di fisioterapisti. La ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - SkyTG24 : Serie A, un caso positivo nel Parma, squadra in isolamento - RaiNews : Il primo caso di positività al Coronavirus riscontrato in Serie A dalla ripresa del campionato - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA: caso di positività nel #Parma ?? Primo caso positivo dopo la ripresa della #SerieA #LeBombeDiVlad #LBDV ht… - infoitsport : Coronavirus, un caso nel Parma calcio. Cosa succede ora -

Ultime Notizie dalla rete : Parma caso

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Il mister non si è sbilanciato sulla formazione che scenderà in campo: “Bisogna aspe ...Palla al centro su Sky Sport. Da Sabato 11 Luglio a Lunedi 13 Luglio in campo la 32sima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming s ...