Ostia, camera con vista mare per una senzatetto sul Lungomare Duca degli Abruzzi (Di sabato 11 luglio 2020) Continua ad aumentare il degrado presente sulle spiagge di Ostia, questa volta con una senzatetto che si è creata una “camera con vista mare” in prossimità della spiaggia libera sul Lungomare Duca degli Abruzzi. https://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2020/07/WhatsApp-Video-2020-07-11-at-07.26.52.mp4 La donna senza fissa dimora si è posizionata all’altezza di Via Umberto Cagni, andando a occupare gli spazi dell’area pedonale del Lungomare Duca degli Abruzzi e portando le sue cose proprio in prossimità delle famose rastrelliere posizionate dal Comune di Roma pochi giorni fa in questo punto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

