Osimhen chiede altri 7-10 giorni per decidere. Il Napoli non concederà altro tempo (Di sabato 11 luglio 2020) Victor Osimhen è sotto pressione. Ed ha chiesto al Napoli ancora 7-10 giorni di tempo per decidere del suo futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli lo aspetta ancora, ma con una deadline ben fissata. “La prima scelta per l’attacco è lui, il ventunenne nigeriano che ha già conosciuto Gattuso, De Laurentiis e la città e anche Capri, ma il fatto è che il ragazzo non ha ancora sciolto ufficialmente la riserva. Anzi: ha chiesto sette-dieci giorni di tempo per riflettere meglio”. Ieri suo cognato, nonché membro del suo entourage, Osita Okolo, ha ammesso che Osimhen si sente sotto pressione e che vuole essere completamente sicuro. Giuntoli ha accordato il prolungamento del ... Leggi su ilnapolista

