MotoGP, cancellato il Gran Premio delle Americhe: è ufficiale (Di sabato 11 luglio 2020) La prossima settimana a Jerez riprenderà il Motomondiale, ma la stagione 2020 prosegue a vedere annullate alcune tappe a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il Gran Premio delle Americhe era previsto (nell’iniziale calendario) per il 5 aprile, ma a causa della pandemia Coronavirus è stato rinviato a una data da determinare nel mese di novembre. Ma, persistendo l’attuale evoluzione epidemica, le autorità a stelle e strisce hanno preso la decisione di cancellare l’evento. MotoGP, stagione 2020, non si gareggerà nel circuito di Austin Il circuito di Austin (Texas) a partire dal 2013 ha profuso ininterrottamente emozioni e suggestioni motoristiche hai tantissimi appassionati. Ma, a causa della situazione tuttora in corso in riferimento al Covid-19, ... Leggi su news.superscommesse

MotoGP - cancellato il Gran Premio delle Americhe : arriva l’ufficialità Salta un’altra prova del calendario 2020 del motomondiale: ufficiale la cancellazione definitiva del Gran Premio delle Americhe che si sarebbe dovuto correre ad Austin. I piloti torneranno in Texas solo nell’aprile 2021. Originariamente ...

Salta un’altra prova del calendario 2020 del motomondiale: ufficiale la cancellazione definitiva del che si sarebbe dovuto correre ad Austin. I piloti torneranno in Texas solo nell’aprile 2021. Originariamente ... MotoGP - cancellato anche il Mugello : stagione sempre più a rischio La MotoGP cancella anche il Gran Premio d’Italia che si sarebbe dovuto disputare sul circuito del Mugello . A questo punto l’inizio della stagione è sempre più a rischio Mentre la Formula 1 ha presentato il calendario del ...

La cancella il Gran Premio d’Italia che si sarebbe dovuto disputare sul circuito del . A questo punto l’inizio della è più a Mentre la Formula 1 ha presentato il calendario del ... Niente MotoGp in Italia - cancellato anche il Mugello : "Non troviamo una soluzione" cancellato il Gran Premio d'Italia di MotoGp: Niente Mugello nel 2020: "Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico che ci permettesse di ...

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #MotoGP, ufficiale: cancellato anche il GP delle Americhe. Inizialmente previsto per aprile, il GP di #Austin era stato… - Sport_Mediaset : #MotoGP, ufficiale: cancellato anche il GP delle Americhe. Inizialmente previsto per aprile, il GP di #Austin era s… - Notiziedi_it : Cancellato il Gp delle Americhe in MotoGp - Marylena_88 : RT @sportface2016: #MotoGP, cancellato il #Gp delle Americhe - RSIsport : ??? Cancellato il GP delle Americhe: quest'anno ad Austin non si gareggerà. #RSISport -