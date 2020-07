Martina Beltrami canterà nella sua Rivoli il 20 luglio. L’annuncio di Laura Adduce (Di sabato 11 luglio 2020) Il vicesindaco di Rivoli, in provincia di Torino, Laura Adduce, ha annunciato con un post sul suo profilo Facebook, che la cantante Martina Beltrami canterà nella sua città il prossimo 20 luglio.Beltrami, che come detto è di Rivoli, ha partecipato all’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi e in questi giorni è uscito il video del suo primo singolo “Luci Accese”.La cantante aveva incontrato proprio Laura Adduce nelle scorse settimane ed era trapelata l’idea di un concerto di Martina in città.Ora l’annuncio ufficiale del vicesindaco, che posta il video (che pubblichiamo) e una strofa della canzone ... Leggi su nuovasocieta

Martina Beltrami pubblica il video di “Luci accese” Martina Beltrami pubblica il video clip del suo primo singolo, “Luci accese”: nel brano l’ex Amici racconta una storia d’amore finita male Dopo aver debuttato su tutte le piattaforme con “Luci ...

il clip del suo primo singolo, “Luci accese”: nel brano l’ex Amici racconta una storia d’amore finita male Dopo aver debuttato su tutte le piattaforme con “Luci ... Chi è Martina Beltrami - ex concorrente di Amici? Abbiamo scritto per la prima volta di Martina Beltrami in occasione dell’annuncio del suo primo singolo. Era grandissima l’attesa per l’uscita del suo primo singolo: #LuciAccese era diventato rapidamente trend topic nel ...

Abbiamo scritto per la prima volta di in occasione dell’annuncio del suo primo singolo. Era grandissima l’attesa per l’uscita del suo primo singolo: #LuciAccese era diventato rapidamente trend topic nel ... Luci Accese di Martina Beltrami è fuori : la canzone e il testo C’era una enorme attesa ormai da giorni per l’uscita di Luci Accese, singolo della amatissima Martina Beltrami. L’attesa è terminata stanotte, con la pubblicazione del brano (che potete ascoltare di seguito): Da ...

nuovasocieta : Martina Beltrami canterà nella sua Rivoli il 20 luglio. L'annuncio di Laura Adduce - __setiva_ : Detto ciò sono orgogliosa di seguire una persona come martina beltrami e bom #circozzi - loredanaberty : Martina Beltrami, sei uno show. Sei un pezzo di legno, ma sei uno show #circozzi - 0Itre : Ma "circozzi" perché Martina Beltrami è un clown? - martalococo : Il buongiorno fitness mood on può darcelo solo Martina Beltrami #circozzi

Martina Beltrami pubblica il videoclip del suo primo singolo, “Luci accese”: nel brano l’ex Amici racconta una storia d’amore finita male Il videoclip, girato da BigUp! Factory, nasce da un’idea della ...

