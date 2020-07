Hazel Hill, la ragazzina prodigio che contribuì alla sconfitta della Germania nazista (Di sabato 11 luglio 2020) Un esclusivo documentario inglese racconta la storia della ragazzina prodigio Hazel Hill, che grazie ai suoi calcoli permise la costruzione degli aerei decisivi nella Battaglia d’Inghilterra del 1940. In un ricco documentario firmato BBC, e intitolato “The Schoolgirl Who Helped To Win A War”, viene raccontata la storia di una ragazzina di soli 13 anni … L'articolo Hazel Hill, la ragazzina prodigio che contribuì alla sconfitta della Germania nazista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

