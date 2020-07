Guardiola ci crede: «Saremo in Champions» – VIDEO (Di sabato 11 luglio 2020) Pep Guardiola aspetta con grande ansia l’esito del TAS sul ricorso presentato dal Manchester City per la squalifica dalle coppe europee Il tecnico del City, Pep Guardiola, si dice fiducioso sull’esito del ricorso al Tas presentato dal club dopo l’esclusione dalla Champions decisa dalla UEFA. «Ogni volta che giochiamo la Champions vogliamo farlo nel migliore dei modi. Non ha a che fare con quello che succederà lunedì. Sono fiducioso per l’esito del TAS. Lo so perchè sento le discussioni del club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pep Guardiola aspetta con grande ansia l’esito del TAS sul ricorso presentato dal Manchester City per la squalifica dalle coppe europee Il tecnico del City, Pep Guardiola, si dice fiducioso sull’esito ...

Guardiola, possibile frizione con il Barcellona

Secondo la stampa spagnola, ci sarebbe un momento di tensione tra il City ed il Barcellona. Pep Guardiola ha reagito all'interesse del Barcellona per Eric Garcia: "Eric ha un contratto per un'altra st ...

