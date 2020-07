Formula 1, Gp di Stiria. Piove, cancellate le libere 3. A rischio le qualifiche (Di sabato 11 luglio 2020) Spielberg, Austria,, 11 luglio 2020 - Giorno di qualifiche nel Gp di Stiria , in Austria, di Formula 1. Ieri Max Verstappen ha spinto la sua Red Bull a segnare il miglior tempo in 1'03"660, mettendosi ... Leggi su quotidiano

Spielberg (Austria), 11 luglio 2020 - Giorno di qualifiche nel Gp di Stiria, in Austria, di Formula 1. Ieri Max Verstappen ha spinto la sua Red Bull a segnare il miglior tempo in 1'03"660, mettendosi ...Si sta aprendo uno spiraglio per la disputa delle qualifiche sul circuito di Spielberg che domani ospiterà il primo (e forse unico) Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del mondiale 2020 di For ...