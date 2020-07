Così Brigitte detta la linea ad Emmanuel Macron (Di sabato 11 luglio 2020) Emmanuel Macron, dopo le amministrative, vive una fase di difficoltà politica. Ogni figura politica di vertice ha il suo asso nella manica. Quello del presidente della Repubblica francese sembra essere sua moglie Brigitte. La premiére dame è tornata a dire la sua, dopo qualche mese d’assenza dalle pagine dei quotidiani. Brigitte Macron afferma di non … Così Brigitte detta la linea ad Emmanuel Macron InsideOver. Leggi su it.insideover

Monica73774598 : @Marino69734914 Ti ricordo che un icona di nome Brigitte Bardot, era solita usare le ballerine. Non mi sembra che stesse così male. ?? - brigitte_gio : @fabiani_emilia A fare cosa?! Ad avere l'energia per fare una tournée dopo l'altra alla sua età?! Non capisco perch… - FabyP_69 : @brigitte_gio Con i suoi soldi e personal trainer possiamo arrivarci tutti così a 62 anni. E su dai - GT10000 : @DaliaDaliaanfo Cosi’ do via la mia eta’ pero’ .... va bene, Jacqueline Bisset, Brigitte Bardot and Ann Bancroft. - brigitte_gio : @Francis79672437 È così -

Ultime Notizie dalla rete : Così Brigitte "Il disprezzo", la divina Bardot, la grandezza di Michel Piccoli Pangea.news