Contagio al rione Carmine ma ora trema tutta Salerno (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Torna la paura-Covid a Salerno. L’Asl sta ricostruendo la catena di contagi di quello che, ora dopo ora, assume sempre più le sembianze di un vero e proprio focolaio. Il cui perimetro e le cui dimensioni non sono per il momento stimabili. Le tessere di questo puzzle stanno andando al loro posto attraverso il contact tracing previsto in tali casi: nella ricostruzione si parte da una decina di giorni fa, allorquando un medico del presidio ospedaliero di via Vernieri scoprì di essere ‘positivo’. Successivamente tracce del virus si sono riscontrate in un bar dell’area, tanto che sarebbe stato chiuso. Locale però molto frequentato, tanto che il virus si sarebbe agevolmente propagato anche ad una impiegata di banca e a qualche cliente di una nota pasticceria. Siamo in ... Leggi su anteprima24

