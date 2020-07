Choc in Costiera Amalfitana: uomo muore in mare (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMaiori (Sa) – Tragedia in Costiera Amalfitana dove un 67enne originario di Cardito, comune del Napoletano, è deceduto mentre era in mare. E’ successo nella giornata di venerdì, 10 luglio, a Maiori (Sa) quando l’uomo, che era in vacanza con la sua famiglia, è stato colto da un malore improvviso mentre era in mare. Prima i tentativi di salvataggio dei bagnanti presenti in spiaggia, poi l’intervento degli operatori della Croce Rossa. Quest’ultimi purtroppo non hanno potuto che costatare la morte dell’uomo, vani difatti i tentativi in extremis per salvargli la vita. Sul posto sono, successivamente, giunti i militari dell’Arma e gli agenti di Polizia Locale che hanno ascoltato le voci dei presenti ... Leggi su anteprima24

