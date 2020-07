Chiariello: "Lozano a sinistra? I dati dicono altro, può essere erede di Callejon" (Di sabato 11 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “È già partita la petizione per vedere Lozano titolare con il Milan. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Chiariello: 'Lozano a sinistra? I dati dicono altro, può essere erede di Callejon' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Chiariello: “Napoli chiamato ad un’impresa con il Milan, Lozano essere… - ilnapolionline : Chiariello:'Lozano potrebbe tranquillamente candidarsi al posto di Callejon' - - Spazio_Napoli : - news24_napoli : Chiariello: "Lozano come ala destra può dire la sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Lozano

CalcioNapoli1926.it

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “È già partita la petizione per vedere Lozano titolare con il Milan. Gattuso disse che Lozano è un'ala s ...In diretta a ‘”Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È già partita la petizione per vedere Lozano titolare ...