Chi è Giacomo Raspadori, il “piccolo Di Natale” del Sassuolo [VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) Alla stesura delle formazioni ufficiali della partita Lazio – Sassuolo, ha stupito la decisione da parte dei neroverdi allenati da Roberto De Zerbi di schierare lo “sconosciuto” Giacomo Raspadori a pochi passi da “Ciccio” Caputo, non potendo contare sull’indisponibile Defrel. Esordio dal primo minuto Per l’attaccante appena ventenne del Sassuolo si è trattato dell’esordio dal primo minuto, scelta indubbiamente coraggiosa da parte del tecnico dei neroverdi ma che ha pagato, visto che il giovane attaccante ha dapprima segnato un goal da vero opportunista dopo neanche 10 minuti, rete tuttavia annullata dall’arbitro Di Bello a causa di un fuorigioco, sebbene l’assist sia stato giunto da un calciatore biancoceleste, per poi ripetersi con la ... Leggi su giornal

