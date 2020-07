Caputo e il Sassuolo affossano la Lazio, terza sconfitta consecutiva per Inzaghi (Di sabato 11 luglio 2020) La Lazio perde la terza partita consecutiva. Lazio-Sassuolo finisce 1-2. A decidere il risultato è Caputo, nel recupero. Inzaghi vede lentamente e progressivamente scomparire il sogno scudetto. Una partita in cui non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol annullato a Raspadori per presunto fuorigioco. E’ la Lazio che ha sbloccato la partita con Luis Alberto nel primo tempo. Al rientro in campo dopo l’intervallo il Sassuolo trova il pareggio con Raspadori su assist di Caputo. La Lazio non riesce a portare a casa la partita. Caputo con un colpo di testa decide il match. L'articolo Caputo e il Sassuolo ... Leggi su ilnapolista

