Aumento pensioni di invalidità 2020, oggi 11 luglio: la sentenza della Consulta è giusta? (Di sabato 11 luglio 2020) Aumento pensioni di invalidità 2020, la sentenza della Consulta é giusta? Questa la domanda che abbiamo deciso di rivolgere all’esperto Claudio Maria Perfetto, già autore di una rubrica settimanale sul quotidiano online ‘Il valore Italiano’ , in quanto letteralmente invasi dai commenti di quanti reputano discriminante la scelta di concedere l’Aumento da 285,66 euro a 516,46 solo per quanti hanno un’invalidità totale dl 100% ed hanno un reddito personale non superiore a 6.713,98 euro. Dunque nonostante la sentenza sia stata definita storica dai più, le polemiche per quanti rischiano di rimanere eslcusi non si placano, per questa ragione abbiamo chiesto all’esperto di ... Leggi su pensionipertutti

Notiziedi_it : “Pensioni al palo, ma le rette delle Rsa sono in aumento anche in periodo Covid” - Today_it : 'Pensioni al palo, ma le rette delle Rsa sono in aumento anche in periodo Covid' - alessiodanesi : @ArturoMarghera @bravimabasta Non parlavo da un punto di vista sanitario ma da un punto di vista economico. Quota 1… - Vicker1972 : @crippa5stelle @M5S_Camera @Mov5Stelle Vs riduzione costi: - Aumento auto blu - Accoglienza migranti - Regolarizzaz… - rolexbeach : @Andrea65781507 @realDonaldTrump @SecPompeo Andrea, abbiamo davanti un autunno mesto comunque. I denari promessi ar… -