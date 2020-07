«A perfume is born», Lady Gaga è il volto di una fragranza Valentino (Di sabato 11 luglio 2020) Musica, cinema, make-up e ora anche profumi. Non ci sono mondi preclusi a Lady Gaga, scelta dalla maison Valentino come volto della nuova fragranza Voce Viva, creata da Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo, in collaborazione con Valentino Beauty. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : perfume born Chloé L'Eau e Dior Sauvage Parfum sono i migliori profumi dell'anno Il Sole 24 ORE