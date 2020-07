Tennis: Berrettini giocherà nell’esibizione di Berlino, c’è anche Sinner (Di venerdì 10 luglio 2020) Matteo Berrettini è uno dei nuovi nomi dell’esibizione di Berlino. Il romano giocherà la prossima settimana anche in Germania, dal 13 al 15 luglio su erba: un programma intenso quello dell’azzurro che è ancora in corsa nel Thiem’s 7 in Austria e nell’Ultimate Tennis Showdown in Francia. I forfait di Kyrgios e Zverev sono stati inoltre rimpiazzati dai nomi di Karen Khachanov e Roberto Bautista Agut. Resta confermata la presenza di Jannik Sinner. Leggi su sportface

sportface2016 : #Berrettini giocherà anche a #Berlino - sportface2016 : #Tennis Matteo #Berrettini espone i suoi obiettivi stagionali a margine del Thiem 7 - OA_Sport : Ultimate Tennis Showdown 2020: Berrettini a caccia del trionfo. In corsa anche Tsitsipas, Goffin e Gasquet - TennisWorldit : Thiem's 7 - Sconfitta indolore per Berrettini. Semifinali 'di lusso' a Kitzbuhel - sportface2016 : #THIEMs7 2020, #Berrettini vs #Rublev: dove e quando seguire l'evento -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Berrettini Ultimate Tennis Showdown: Il programma di Sabato 11 Luglio. Non ci sarà Matteo Berrettini che sarà presente però nelle semifinali di domenica LiveTennis.it Tennis: Berrettini giocherà nell’esibizione di Berlino, c’è anche Sinner

Matteo Berrettini è uno dei nuovi nomi dell’esibizione di Berlino. Il romano giocherà la prossima settimana anche in Germania, dal 13 al 15 luglio su erba: un programma intenso quello dell’azzurro che ...

Sogno Finals e Slam: Berrettini scalda i motori

Matteo Berrettini si sta preparando per la ripresa del tennis, prefissata nella prima settimana di agosto. Il tennista romano ha raccontato le sue emozioni e lo stato d'animo "Sono contento di parteci ...

Matteo Berrettini è uno dei nuovi nomi dell’esibizione di Berlino. Il romano giocherà la prossima settimana anche in Germania, dal 13 al 15 luglio su erba: un programma intenso quello dell’azzurro che ...Matteo Berrettini si sta preparando per la ripresa del tennis, prefissata nella prima settimana di agosto. Il tennista romano ha raccontato le sue emozioni e lo stato d'animo "Sono contento di parteci ...