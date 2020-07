Temptation Island, la bomba dell'ex Georgette Polizzi: "Non mi convince", un grave sospetto (Di venerdì 10 luglio 2020) Voti. Pagelle. Adesso Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island insieme a Davide Tresse, fa un bilancio della sua storia d'amore. E parla dell'ultima edizione di Temptation, di cui la seconda puntata è andata in onda ieri sera, giovedì 9 luglio, su Canale 5. Ai raggi X passano concorrenti, storie e tradimenti. “Non mi piace Anna. Non mi convince”, svela al telefono. Per Georgette, stilista di successo, è la Elia a salire sul podio. “Mi piace la sua semplicità. E' spontanea. Vera. Ma in questa edizione non vedo eredi di me e Davide”, continua. La sua storia con Tresse, nel 2016 a ... Leggi su liberoquotidiano

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - sophiespurring : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - federicomyangel : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum - infoitcultura : Temptation Island, Manila e Lorenzo hanno litigato. Lasceranno il reality? - duecinque04 : RT @Almola_S: Una delle cose che mi ammazzano di più di Temptation Island è che nei sottotitoli gli aggiustano la consecutio temporum -