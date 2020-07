Sostegno per gli affitti, la Regione investe altri 25 milioni (Di venerdì 10 luglio 2020) “La Regione Campania è impegnata a sostenere i cittadini campani in questa drammatica emergenza. Con uno sforzo straordinario, e con l’integrazione di risorse predisposte dal governo, sosterremo centomila famiglie campane anche per quanto riguarda il delicato capitolo della casa, con il Sostegno all’affitto e per scongiurare il rischio di sfratti. Nei prossimi giorni avvieremo altri 2 bandi finalizzati ai contributi sui mutui prima casa e per l’istituzione del fondo di solidarietà agli inquilini di edilizia residenziale pubblica. Siamo contemporaneamente impegnati a rilanciare da subito il settore, con adeguate politiche per la casa e con il rilancio dell’edilizia pubblica e sociale”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annunciando i 25 milioni di euro di ... Leggi su ildenaro

Roma - approvate Linee Guida per sostegno a neomaggiorenni privi di supporto familiare Roma , 8 luglio 2020 – La Giunta Capitolina ha approvato le Linee Guida per realizzare progetti mirati ad accompagnare i giovani prossimi alla maggiore età o neomaggiorenni in carico ai servizi sociali verso ...

, 8 luglio 2020 – La Giunta Capitolina ha approvato le per realizzare progetti mirati ad accompagnare i giovani prossimi alla maggiore età o in carico ai servizi sociali verso ... Il disperato annuncio di Chiara Ferragni : ‘Ho bisogno del vostro sostegno’ Il disperato annuncio di Chiara Chiara Ferragni è una delle influencer più famose del momento. Risulta essere addirittura più famosa di Giulia De Lellis e ciò è confermato dai milioni di followers che la seguono. ...

Il di è una delle influencer più famose del momento. Risulta essere addirittura più famosa di Giulia De Lellis e ciò è confermato dai milioni di followers che la seguono. ... 'The Last of Us : Parte II e le minacce di morte? Spero che chi le fa riceva sostegno psicologico' Naughty Dog, per voce di Neil Druckmann, ha condannato fermamente le minacce di morte contro i membri del cast. Il director si è scagliato con parole durissime contro gli autori delle assurde minacce nei confronti dell'attrice Laura Bailey, ...

GiovanniToti : Negli uffici del #Senato ho incontrato il Segretario della Lega Matteo #Salvini per ringraziarlo del suo sostegno n… - ivanscalfarotto : Condivido con i miei colleghi di @ItaliaViva il sostegno per una rapida e definitiva transizione democratica in… - FedericoDinca : Con 278 voti favorevoli e 187 contrari, è stato approvato alla Camera il #DecretoRilancio che ha già messo in campo… - ChiodiDonatella : RT @GiorgioBassani5: Quando lo capiranno che solo loro hanno il potere di dare sostegno al popolo, finché tireranno avanti sarà sempre pegg… - TBarazzo : @Alexand17447273 @intuslegens Mah, sua sensazione Io ad oggi che siamo in #statodiemergenza faccio tutto ciò che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno per Sostegno per le locazioni e incremento fondi per borse studio per studenti Fiscoetasse Deceduti per Covid, contributo di solidarietà del Comune di Bergamo per le spese funebri

Il Comune di Bergamo ha deciso di erogare un contributo di solidarietà alle famiglie della città di Bergamo che hanno dovuto affrontare uno o più eventi luttuosi in periodo emergenziale. Una scelta po ...

Taggia, affitti: sostegno economico per contrastare la morosità incolpevole

Taggia. Il Comune di Taggia assegna un contributo economico a favore della cittadinanza per contrastare la morosità incolpevole in materia di affitti. «Si tratta di un’importante iniziativa – afferma ...

Il Comune di Bergamo ha deciso di erogare un contributo di solidarietà alle famiglie della città di Bergamo che hanno dovuto affrontare uno o più eventi luttuosi in periodo emergenziale. Una scelta po ...Taggia. Il Comune di Taggia assegna un contributo economico a favore della cittadinanza per contrastare la morosità incolpevole in materia di affitti. «Si tratta di un’importante iniziativa – afferma ...