Salvini, il Pci e la sinistra che non difende la propria storia (Di venerdì 10 luglio 2020) Le affermazioni di Matteo Salvini sul Partito comunista italiano, sulla sede di via delle Botteghe Oscure, nonché su Enrico Berlinguer, sono grottesche e, insieme, rivelatrici. Paragonare la demagogia leghista ad una storia complessa e nobile, capace di cambiare la vita di milioni di persone, di contribuire alla liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, alla costruzione della repubblica e alla sua Costituzione , è una trovata propagandistica indegna e insensata. Il linguaggio e la politica del capo leghista zeppo di inflessioni razziste e … Continua L'articolo Salvini, il Pci e la sinistra che non difende la propria storia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

